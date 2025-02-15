Игнатьев забил гол в дебютном матче за алжирский «Кабили»: «Иван произвел хорошее впечатление, показал желание забивать больше голов»
Иван Игнатьев забил в дебютном матче за алжирский «Кабили».
Игнатьев отметился голом в дебютном матче за клуб в матче 16-го тура чемпионата Алжира против «МК Алжир» (2:3).
«Игнатьев произвел хорошее впечатление, был эффективен и продемонстрировал желание забивать больше голов. Его дебют был отмечен боевым настроем на поле, что очень хорошо для игрока с моральной точки зрения», – сообщили в «Кабили».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем