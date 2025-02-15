Игнатьев забил гол в дебютном матче за алжирский «Кабили»: «Иван произвел хорошее впечатление, показал желание забивать больше голов»

Иван Игнатьев забил в дебютном матче за алжирский «Кабили».

Игнатьев отметился голом в дебютном матче за клуб в матче 16-го тура чемпионата Алжира против «МК Алжир» (2:3).

«Игнатьев произвел хорошее впечатление, был эффективен и продемонстрировал желание забивать больше голов. Его дебют был отмечен боевым настроем на поле, что очень хорошо для игрока с моральной точки зрения», – сообщили в «Кабили».