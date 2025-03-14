Защитник «Оренбурга» Татаев про РПЛ: «Обычный футбол. Я удовольствия не меньше во дворе получаю, когда играю. Одно и то же»
Алексей Татаев поделился ощущениями от игры в Мир РПЛ.
В январе защитник перешел в «Оренбург» из «Алании». На счету Татаева всего два матча в РПЛ.
«Всю жизнь вроде любой парень из России пытается в Премьер‑лигу попасть. А с другой стороны, со временем понимаешь, что это просто обычный футбол.
Я удовольствия не меньше во дворе получаю, когда играю. Одно и то же», – заявил Татаев.
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