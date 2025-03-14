Винисиус пропустил тренировку «Реала». Его участие в игре с «Вильярреалом» под вопросом

Винисиус пропустил тренировку «Реала».

Как сообщает Marca, бразилец завершил дерби с «Атлетико» (2:1, 0:1, 4:2 – пенальти) в 1/4 ЛЧ с дискомфортом. Его участие в матче с «Вильярреалом » в субботу под вопросом.

В этом сезоне вингер провел 21 игру в Ла Лиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .