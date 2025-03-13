Гетце ударом с центра поля забил «Аяксу» в Лиге Европы. «Айнтрахт» перехватил мяч после выхода вратаря за пределы штрафной

Марио Гетце забил ударом с центра поля в матче с «Аяксом».

На 82-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы (4:1) игроки «Айнтрахта» перехватили мяч в районе центрального круга у вышедшего за пределы штрафной голкипера «Аякса » Матеуса Магальяйнса . Получив пас, Гетце ударом с центра поля отправил мяч в пустые ворота.

В сегодняшнем матче Гетце сделал дубль – первый гол полузащитник «Айнтрахта » забил на 25-й минуте.