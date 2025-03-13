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«Венделу нужно быть готовым к провокациям. Как Зидану, который должен был справиться с тем, что сказал Матерацци». Малафеев об удалении игрока «Зенита»

Малафеев сравнил скандал с Венделом со знаменитым удалением Зинедина Зидана.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Спортсмены должны понимать, что их всегда будут провоцировать. И Вендел не исключение: ему могут сказать все что угодно – обозвать, задеть, оскорбить. К этому необходимо быть готовым.

Как и Зидану, который должен был справиться с тем, что Матерацци сказал про его мать и сестру. Это часть спорта. Ужасная, мерзкая, но часть», – сказал бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.

В финале ЧМ-2006 полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан ударил  защитника сборной Италии Марко Матерацци головой в грудь, отреагировав на провокацию со стороны соперника. Зидан получил красную карточку, сборная Италии выиграла матч (1:1, пен. 5:3).

Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Он предложил свою футболку, я ответил, что предпочту его сестру. Безумный поступок. Мой трэш-ток – ничто по сравнению с НБА»

Почему средний палец – оскорбление? Обращаемся к древним грекам🖕

Фак = бан, а фак в ответ на расизм – нет? Изучаем дело Вендела

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВендел
logoФакел
logoВячеслав Малафеев
logoСпорт-Экспресс
болельщики
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЗинедин Зидан
logoМарко Матерацци
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