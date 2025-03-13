Задержка зарплаты в «Химках» достигла 3 месяцев. Игроки ни разу в сезоне не получали премиальные («СЭ»)

Задержка зарплаты в «Химках» достигла трех месяцев.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

По данным источника, также игроки подмосковного клуба в текущем сезоне ни разу не получали премиальные. Аналогичная ситуация сложилась с тренерским и административным штабом команды.

После 20 туров «Химки » занимают 12-е место в таблице Мир РПЛ .