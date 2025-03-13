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Задержка зарплаты в «Химках» достигла 3 месяцев. Игроки ни разу в сезоне не получали премиальные («СЭ»)

Задержка зарплаты в «Химках» достигла трех месяцев.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, также игроки подмосковного клуба в текущем сезоне ни разу не получали премиальные. Аналогичная ситуация сложилась с тренерским и административным штабом команды.

После 20 туров «Химки» занимают 12-е место в таблице Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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