Задержка зарплаты в «Химках» достигла 3 месяцев. Игроки ни разу в сезоне не получали премиальные («СЭ»)
Задержка зарплаты в «Химках» достигла трех месяцев.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, также игроки подмосковного клуба в текущем сезоне ни разу не получали премиальные. Аналогичная ситуация сложилась с тренерским и административным штабом команды.
После 20 туров «Химки» занимают 12-е место в таблице Мир РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости