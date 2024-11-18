В «Химках» отрицают, что с августа не платят зарплату игрокам и сотрудникам: «Проблем нет. Расчет по стимулирующим выплатам – по итогам квартала»

У «Химок» вновь возникли проблемы с выплатами зарплаты.

По данным «Спорт-Экспресса », подмосковный клуб два месяца не выплачивает зарплату игрокам и персоналу – последние выплаты были произведены в августе. Футболистам также не выплачивается бонусная часть.

Отмечается, что в текущем сезоне проблемы с зарплатами возникают у «Химок» уже во второй раз. Внутри команды нарастает недовольство сложившейся ситуацией.

В клубе опровергают информацию о появившихся трудностях.

«Проблем нет, зарплата выплачивается. Возможно, речь о стимулирующих выплатах, так называемых премиях, но этот расчет обычно происходит по итогам квартала», – сказал гендиректор «Химок» Николай Оленев.