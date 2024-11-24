Мирзов о задержке зарплат в «Химках»: «Моя капает на карту вовремя. Приходит сумма, которая обговаривалась по контракту – не меньше, не больше»
Резиуан Мирзов высказался на тему задержек зарплат в «Химках».
Ранее сообщалось, что руководство клуба не выплачивает зарплаты игрокам и персоналу на протяжении двух месяцев – последние выплаты были произведены в августе.
«Выйдет руководство клуба и ответит на этот вопрос.
Мне зарплата капает на карту вовремя. Приходит та сумма денег, которая обговаривалась по контракту – не меньше, не больше», – заявил полузащитник «Химок» Мирзов.
В «Химках» отрицают, что с августа не платят зарплату игрокам и сотрудникам: «Проблем нет. Расчет по стимулирующим выплатам – по итогам квартала»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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