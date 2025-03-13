Артета о выходе в 1/4 финала ЛЧ: «Это важно, потому что «Арсенал» хочет побеждать и конкурировать с лучшими клубами мира. У нас есть все возможности, чтобы добиться большего»
Лондонская команда сыграла вничью с ПСВ в ответном матче 1/8 финала турнира (2:2, первая игра – 7:1) и пробилась в следующий раунд.
«Мы второй сезон подряд выходим в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы счастливы.
Мы хорошо начали, забили гол, дважды были впереди, но, к сожалению, не смогли одержать победу. Во втором тайме игроки выглядели уставшими. Когда вы делаете так много замен, команде не хватает сыгранности».
О важности выхода в четвертьфинал
«Почему это важно? Потому что мы хотим побеждать. А чтобы победить, нужно пройти все этапы. И потому что это нужно клубу.
Мы команда, которая хочет быть лучшей и конкурировать с лучшими клубами мира. А для этого нужно постоянно проявлять себя. И это очень сложно. Но мы [выходим в четвертьфинал] два года подряд. У нас есть все возможности, чтобы добиться большего», – сказал Артета.
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