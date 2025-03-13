Судьи должны были поставить пенальти в пользу «Реала» за руку Джулиано Симеоне, считает экс-арбитр Фернандес: «Она слишком далеко отставлена»

Экс-судья Фернандес заявил, что «Реал» заслуживал пенальти в игре с «Атлетико».

«Матрасники» принимают «сливочных» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

На 20-й минуте вингер гостей Винисиус Жуниор в падении переправил мяч штрафную площадь соперника. Мяч коснулся кисти руки игрока хозяев Джулиано Симеоне . Главный арбитр Шимон Марчиняк не назначил пенальти , ВАР не стал вмешиваться.

«Хотя это было непреднамеренно, на стоп-кадре мне кажется, что рука слишком далеко отставлена. Это пенальти», – сказал бывший арбитр и эксперт газеты Marca по судейству Павел Фернандес.