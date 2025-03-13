Судьи должны были поставить пенальти в пользу «Реала» за руку Джулиано Симеоне, считает экс-арбитр Фернандес: «Она слишком далеко отставлена»
Экс-судья Фернандес заявил, что «Реал» заслуживал пенальти в игре с «Атлетико».
«Матрасники» принимают «сливочных» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
На 20-й минуте вингер гостей Винисиус Жуниор в падении переправил мяч штрафную площадь соперника. Мяч коснулся кисти руки игрока хозяев Джулиано Симеоне. Главный арбитр Шимон Марчиняк не назначил пенальти, ВАР не стал вмешиваться.
«Хотя это было непреднамеренно, на стоп-кадре мне кажется, что рука слишком далеко отставлена. Это пенальти», – сказал бывший арбитр и эксперт газеты Marca по судейству Павел Фернандес.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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