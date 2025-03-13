  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судьи должны были поставить пенальти в пользу «Реала» за руку Джулиано Симеоне, считает экс-арбитр Фернандес: «Она слишком далеко отставлена»
8

Судьи должны были поставить пенальти в пользу «Реала» за руку Джулиано Симеоне, считает экс-арбитр Фернандес: «Она слишком далеко отставлена»

Экс-судья Фернандес заявил, что «Реал» заслуживал пенальти в игре с «Атлетико».

«Матрасники» принимают «сливочных» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм). 

На 20-й минуте вингер гостей Винисиус Жуниор в падении переправил мяч штрафную площадь соперника. Мяч коснулся кисти руки игрока хозяев Джулиано Симеоне. Главный арбитр Шимон Марчиняк не назначил пенальти, ВАР не стал вмешиваться. 

«Хотя это было непреднамеренно, на стоп-кадре мне кажется, что рука слишком далеко отставлена. Это пенальти», – сказал бывший арбитр и эксперт газеты Marca по судейству Павел Фернандес. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoАтлетико
logoДжулиано Симеоне
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Реал» выиграл все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф ЛЧ / КЕЧ
324 минуты назад
«Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче, но выиграл серию пенальти в 1/8 ЛЧ! Гол Альвареса отменили, Льоренте пробил в перекладину
81611 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти, «Боруссия» Дортмунд одолела «Лилль», «Арсенал» прошел ПСВ, «Астон Вилла» разгромила «Брюгге»
152311 минут назад
Анчелотти заменил Винисиуса на 18-летнего Эндрика за 5 минут до серии пенальти. Вингер «Реала» не забил «Атлетико» с точки во 2-м тайме
2020 минут назад
250+ французов играли в АПЛ! Кого вспомните вы?
25 минут назадСпецпроект
У «Реала» 1 победа над «Атлетико» в основное время в 10 последних матчах
1727 минут назад
«МЮ» может выплатить Рэшфорду 20 млн фунтов, чтобы компенсировать ему снижение зарплаты при переходе в другой клуб. Это 50% от стоимости потенциального трансфера (Daily Mail)
638 минут назад
«Арсенал» при Артете 2 раза подряд вышел в 1/4 финала ЛЧ. До него в последний раз были там в 2010-м
958 минут назад
«Астон Вилла» впервые с 1983 года вышла в четвертьфинал ЛЧ/КЕЧ
56сегодня, 21:54
Винисиус впервые не забил пенальти в «Реале» – после 7 голов. Было два промаха в сборной Бразилии
38сегодня, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
Захарян и Траоре из-за проблем с визами не смогли вылететь с «Сосьедадом» в Англию на матч с «МЮ». Альгуасиль надеется, что они присоединятся к команде завтра
619 минут назад
«Арсенал» выиграл 1 из 5 последних матчей. Дальше – «Челси»
45 минут назад
Де Поль травмировал ногу в матче «Атлетико» с «Реалом»
250 минут назад
«Арсенал» прошел ПСВ в 1/8 финала ЛЧ – 2:2 во втором матче, 9:3 по сумме игр
22сегодня, 21:51
«Астон Вилла» разгромила «Брюгге» – 3:0. Асенсио сделал дубль, Саббе удалили на 16-й минуте
3сегодня, 21:51
Менди заменен из-за травмы задней поверхности бедра в матче «Реала» с «Атлетико»
2сегодня, 21:44
Руни о голе «ПСЖ» «Ливерпулю»: «Ван Дейк поленился во время прессинга и оставил большой простор для Дембеле, а на таком уровне тебя наказывают. Но «ПСЖ» был лучше по сумме матчей, думаю»
3сегодня, 21:28
Каррагер о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. Результат первой игры был ограблением»
7сегодня, 21:14
Ковач о 2:1 с «Лиллем»: «Боруссия» победила более чем заслуженно, контролировала игру все 90 минут. Это именно то, чего я хочу. Мы могли забить больше голов»
сегодня, 20:55
«Атлетико» 8 раз пробил до перерыва, в створ – трижды. У «Реала» 3 удара, точный – на 29-й минуте
9сегодня, 20:53