Гасперини о том, станцует ли он самбу в случае чемпионства «Аталанты»: «Конечно. Я поеду в Рио»
Джан Пьеро Гасперини рассказал, станцует ли он самбу в случае завоевания скудетто.
«Аталанта» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков после 28 туров. Команда отстает от лидирующего «Интера» на 3 балла.
– Если «Атланта» выиграет чемпионат, увидим ли мы, как Гасперини танцует самбу?
– Конечно. Я поеду в Рио потанцевать и навестить своего друга Лео Жуниора (смеется).
– Лео, слушай его внимательно.
– Если я выиграю чемпионат, я обязательно приеду, на этот раз я приеду к тебе в гости, – сказал главный тренер «Аталанты».
Гасперини и Жуниор вместе играли за «Пескару» с 1987 по 1989 год.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
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