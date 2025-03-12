Гасперини о том, станцует ли он самбу в случае чемпионства «Аталанты»: «Конечно. Я поеду в Рио»

Джан Пьеро Гасперини рассказал, станцует ли он самбу в случае завоевания скудетто.

«Аталанта » занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков после 28 туров. Команда отстает от лидирующего «Интера» на 3 балла.

– Если «Атланта» выиграет чемпионат, увидим ли мы, как Гасперини танцует самбу?

– Конечно. Я поеду в Рио потанцевать и навестить своего друга Лео Жуниора (смеется).

– Лео, слушай его внимательно.

– Если я выиграю чемпионат, я обязательно приеду, на этот раз я приеду к тебе в гости, – сказал главный тренер «Аталанты».

Гасперини и Жуниор вместе играли за «Пескару» с 1987 по 1989 год.