«Барселона» встретится с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ. Она обыграла дортмундцев в декабре
«Барселона» сыграет с «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Противостоять команде Ханси Флика, выбившей «Бенфику» (1:0, 3:1), будет клуб из Германии. Дортмундцы прошли «Лилль» (1:1, 2:1) в 1/8 финала.
В этом сезоне команды уже встречались: «блауграна» победила 3:2 в декабре.
Четвертьфинальные матчи назначены на 8-9 и 15-16 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости