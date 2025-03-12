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«Барселона» встретится с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ. Она обыграла дортмундцев в декабре

«Барселона» сыграет с «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Противостоять команде Ханси Флика, выбившей «Бенфику» (1:0, 3:1), будет клуб из Германии. Дортмундцы прошли «Лилль» (1:1, 2:1) в 1/8 финала.

В этом сезоне команды уже встречались: «блауграна» победила 3:2 в декабре.

Четвертьфинальные матчи назначены на 8-9 и 15-16 апреля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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