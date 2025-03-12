Кастаньо перешел из «Краснодара» в «Ривер Плейт» за 13,8 млн долларов. 30% от суммы получит «Крус Асуль»

Кевин Кастаньо покинул «Краснодар».

Российский клуб объявил о переходе 24-летнего полузащитника в «Ривер Плейт». Футболист уже покинул расположение «быков».

В составе «Краснодара » Кастаньо провел 31 матч, отличившись 1 голом и 4 ассистами.

По информации TyC Sports, аргентинский клуб заплатил 13,8 миллиона долларов, 30% от этой суммы получит «Крус Асуль ». Кастаньо занял второе место в списке самых дорогих приобретений «Ривер Плейт ». На первой строчке располагается Лукас Пратто – его купили у «Сан-Паулу» в 2018 году за 14 миллионов долларов.