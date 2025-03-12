Кастаньо перешел из «Краснодара» в «Ривер Плейт» за 13,8 млн долларов. 30% от суммы получит «Крус Асуль»
Кевин Кастаньо покинул «Краснодар».
Российский клуб объявил о переходе 24-летнего полузащитника в «Ривер Плейт». Футболист уже покинул расположение «быков».
В составе «Краснодара» Кастаньо провел 31 матч, отличившись 1 голом и 4 ассистами.
По информации TyC Sports, аргентинский клуб заплатил 13,8 миллиона долларов, 30% от этой суммы получит «Крус Асуль». Кастаньо занял второе место в списке самых дорогих приобретений «Ривер Плейт». На первой строчке располагается Лукас Пратто – его купили у «Сан-Паулу» в 2018 году за 14 миллионов долларов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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