Филимонов о Дугласе в сборной России: «Всей футбольной системе минус, если приходится МИД и МВД подключать. Хочется, чтобы наши ребята играли»
Александр Филимонов оценил возможный вызов Дугласа Сантоса в сборную России.
– В целом, с одной стороны, хорошо, что у нас отличные футболисты играют в сборной, с другой – плохо, что свои доморощенные игроки выглядят хуже и приходится натурализовывать. Такая двоякая ситуация. Конечно, хочется, чтобы играли наши ребята, которых воспитал российский футбол. Значит, что всей нашей футбольной системе минус, поскольку нам приходится подключать МИД и еще МВД (смеется).
– Говорит ли это о деградации?
– Да, в принципе я уже давно говорю о том, что у нас уровень футбола снижается. Не хотелось бы употреблять этот термин, но вы правильно сказали, что деградация существует, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости