Филимонов о Дугласе в сборной России: «Всей футбольной системе минус, если приходится МИД и МВД подключать. Хочется, чтобы наши ребята играли»

Александр Филимонов оценил возможный вызов Дугласа Сантоса в сборную России.

– В целом, с одной стороны, хорошо, что у нас отличные футболисты играют в сборной, с другой – плохо, что свои доморощенные игроки выглядят хуже и приходится натурализовывать. Такая двоякая ситуация. Конечно, хочется, чтобы играли наши ребята, которых воспитал российский футбол. Значит, что всей нашей футбольной системе минус, поскольку нам приходится подключать МИД и еще МВД (смеется).

– Говорит ли это о деградации?

– Да, в принципе я уже давно говорю о том, что у нас уровень футбола снижается. Не хотелось бы употреблять этот термин, но вы правильно сказали, что деградация существует, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.