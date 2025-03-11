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  • «МЮ» покидает глава медслужбы О′Дрисколл, перешедший из «Арсенала» в 2023-м. Он решил, что уже произвел «позитивные изменения» в департаменте (Daily Mail)
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«МЮ» покидает глава медслужбы О′Дрисколл, перешедший из «Арсенала» в 2023-м. Он решил, что уже произвел «позитивные изменения» в департаменте (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» ждут изменения в департаменте спортивной медицины.

Как сообщает Daily Mail, клуб покидает глава медслужбы Гэри О′Дрисколл, пришедший из «Арсенала» в начале сезона 2023/24. Также уходит врач основной команды Джим Моксон.

Источники утверждают, что расставание со специалистами не связано ни с обилием травм в команде, ни с сокращениями в «МЮ».

О′Дрисколл решил, что сейчас подходящий момент для того, чтобы покинуть свою должность, поскольку он уже произвел «позитивные изменения» в департаменте и «заложил фундамент» для дальнейших улучшений. Его уход описывается как совершенно неожиданный.

Подчеркивается, что на данный момент у «МЮ» травмированы Лисандро Мартинес, Амад Диалло, Кобби Майну, Люк Шоу, Мануэль Угарте, Лени Йоро, Харри Магуайр, Алтай Байындыр, Мэйсон Маунт и Джонни Эванс.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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