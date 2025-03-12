Алиссон сделал 16 сэйвов за два матча с «ПСЖ» – больше всех в плей-офф ЛЧ с сезона-2016/17 (Нойер против «Реала»)
Алиссон повторил рекорд по сэйвам в плей-офф ЛЧ.
«ПСЖ» прошел «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1 по сумме двух встреч, 4:1 по пенальти).
Голкипер англичан Алиссон сделал 16 сэйвов (за исключением серии пенальти) в обоих матчах.
Это самый высокий результат в плей-офф ЛЧ с сезона-2016/17, когда Мануэль Нойер сделал столько же в четвертьфинале с «Реалом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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