Алиссон сделал 16 сэйвов за два матча с «ПСЖ» – больше всех в плей-офф ЛЧ с сезона-2016/17 (Нойер против «Реала»)

Алиссон повторил рекорд по сэйвам в плей-офф ЛЧ.

«ПСЖ » прошел «Ливерпуль » в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1 по сумме двух встреч, 4:1 по пенальти).

Голкипер англичан Алиссон сделал 16 сэйвов (за исключением серии пенальти) в обоих матчах.

Это самый высокий результат в плей-офф ЛЧ с сезона-2016/17, когда Мануэль Нойер сделал столько же в четвертьфинале с «Реалом».