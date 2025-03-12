Руис задел ноги Собослаи на границе штрафной «ПСЖ», хавбек «Ливерпуля» упал. Судья Ковач не зафиксировал фол, ВАР не вмешался
«Ливерпуль» не получил пенальти в конце 1-го тайма игры с «ПСЖ».
На 45-й минуте ответного матча 1/8 финала ЛЧ полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис в борьбе за мяч с Домиником Собослаи задел ноги хавбека «Ливерпуля» сзади. Эпизод случился на границе штрафной площади парижан, Собослаи после контакта упал на газон.
Главный судья Иштван Ковач не увидел поводов для назначения 11-метрового. Ассистенты на ВАР не вмешались.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
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