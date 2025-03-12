Руис задел ноги Собослаи на границе штрафной «ПСЖ», хавбек «Ливерпуля» упал. Судья Ковач не зафиксировал фол, ВАР не вмешался

«Ливерпуль» не получил пенальти в конце 1-го тайма игры с «ПСЖ».

На 45-й минуте ответного матча 1/8 финала ЛЧ полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис в борьбе за мяч с Домиником Собослаи задел ноги хавбека «Ливерпуля» сзади. Эпизод случился на границе штрафной площади парижан, Собослаи после контакта упал на газон.

Главный судья Иштван Ковач не увидел поводов для назначения 11-метрового. Ассистенты на ВАР не вмешались.

Фото: кадр из трансляции