Индзаги проводит 200-й матч во главе «Интера». Он 5-й тренер в истории клуба, достигший этой отметки, после Эррере, Манчини, Трапаттони и Берселлини
Симоне Индзаги проведет 200-й матч во главе «Интера».
«Интер» примет «Фейеноорд» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Симоне Индзаги стал пятым тренером в истории «Интера» (с 1929/30, когда появилась статистика), достигшим отметки в 200 матчей.
Ранее это удавалось Эленио Эррере (368), Роберто Манчини (303), Джованни Трапаттони (233) и Эудженио Берселлини (207).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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