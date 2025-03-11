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Думфрис перед матчем с «Фейеноордом»: «Хочу выиграть требл, «Интер» должен играть на победу. Жду агрессии от соперника – им нечего терять»

Дензел Думфрис надеется, что «Интер» выиграет требл в этом сезоне.

Сегодня «нерадзурри» сыграют с «Фейеноордом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «Интер» победил на выезде со счетом 2:0.

«Я жду, что «Фейеноорд» будет очень агрессивен и постарается изменить результат. Им нечего терять.

Нужно играть на победу. Я хочу выиграть все три трофея», – сказал латераль «Интера».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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