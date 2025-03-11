Родриго о «Реале» в ЛЧ: «Пройти «Ман Сити» было очень важно. На этот раз мы намного превосходили их – это придало нам уверенности до конца сезона»

Родриго считает, что матчи с «Манчестер Сити» в ЛЧ придали «Реалу» уверенности.

В этом сезоне «Реал» одержал две победы над «Ман Сити » (3:2, 3:1) в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пройти «Манчестер Сити» было очень важно, это очень тяжелый соперник, против которого мы играли каждый год.

Матчи всегда равные, сложные для обеих команд, но в этом году мы намного превосходили их. Мы взяли игру под контроль, и это придало нам уверенности на оставшуюся часть сезона», – сказал вингер «Реала ».