Родриго о «Реале» в ЛЧ: «Пройти «Ман Сити» было очень важно. На этот раз мы намного превосходили их – это придало нам уверенности до конца сезона»
Родриго считает, что матчи с «Манчестер Сити» в ЛЧ придали «Реалу» уверенности.
В этом сезоне «Реал» одержал две победы над «Ман Сити» (3:2, 3:1) в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Пройти «Манчестер Сити» было очень важно, это очень тяжелый соперник, против которого мы играли каждый год.
Матчи всегда равные, сложные для обеих команд, но в этом году мы намного превосходили их. Мы взяли игру под контроль, и это придало нам уверенности на оставшуюся часть сезона», – сказал вингер «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости