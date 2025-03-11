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  • Волочкова о рекорде Дзюбы: «Я счастлива за Артема, всегда его защищала. Его очень неприятно подставили с видео, но это неважно! Благодаря ему и Дмитрию Тарасову нашлись лучшие доктора для меня»
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Волочкова о рекорде Дзюбы: «Я счастлива за Артема, всегда его защищала. Его очень неприятно подставили с видео, но это неважно! Благодаря ему и Дмитрию Тарасову нашлись лучшие доктора для меня»

Анастасия Волочкова поздравила Артема Дзюбу с рекордом.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба забил 234 гола в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.

– Я счастлива за Артема. Всегда восхищаюсь людьми настоящими, которые совершают большие дела во славу спорта и балета России.

Я Артема всегда защищала. Знаю, что была ситуация, когда его очень неприятно подставили, слили какое-то видео. Но это неважно! Я хочу поблагодарить его и Дмитрия Тарасова, благодаря которым нашлись лучшие доктора, которые меня восстанавливают.

– И Артем, и Дима помогали в поисках врачей для вас?

– Да, они оба помогли. Им просто огромное человеческое спасибо, – сказала артистка балета. 

Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах

Дзюба – великий. Вот пять аргументов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Анастасия Волочкова
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