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Андрей Канчельскис: «У игроков моего поколения иные ценности – мы за идею были, а сейчас за деньги. Менталитет не тот, все поменялось, мы рвались в сборную, а эти из нее убегают»

Андрей Канчельскис сравнил менталитет современных игроков и его поколения.

– В истории новейшей России у нас были сильные игроки.

– Конечно, у нас есть таланты. Но в целом мы идем в неверном направлении. У футболистов сейчас другие ценности, они на первое место ставят деньги, потом только саму игру – это огромная проблема. Менталитет не тот, все поменялось.

У меня и у игроков моего поколения были иные ценности. Для нас попасть в сборную, выйти на поле в футболке национальной команды было наивысшим достижением. Мы за идею были, а сейчас за деньги.

В нынешнее время некоторые даже не хотят ехать в сборную. Сидят и думают: «Я бы лучше отдохнул где-нибудь в Эмиратах, Катаре». Мы рвались в сборную, а эти, наоборот, из нее убегают.

– В ваше время сложно себе представить, чтобы кто-то отказался идти в сборную?

– Да вы что? Это нужно было быть больным человеком или откровенным идиотом, чтобы отказаться от вызова в сборную. Было такое, когда люди боялись переходить из одного клуба в другой. Причем речь не только о трансферах из условного «Спартака» в условное киевское «Динамо».

Порой игроки избегали конкуренции, не хотели ничего менять. А сейчас такое поголовно. Футболист сидит, получает огромные деньги, ни за что не отвечает, конкуренции особой нет – так зачем ехать куда-то, где меньше зарплата, да еще и надо биться за место в составе?

Они боятся потерять то, что имеют. Вместо того чтобы рискнуть, попытаться повысить свой уровень, стать более ярким игроком, они просто держатся за лакомый кусочек. Потому и нет развития, – сказал бывший полузащитник сборных СССР, России и «МЮ» Канчельскис.

Андрей Канчельскис: «Мы все профукали. В СССР была система, сборную боялись. В 90-е – одни разговоры, сказки. Победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, бронза Евро-2008 – это единичные всплески»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Российская газета»
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деньги
психология
logoсборная СССР
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