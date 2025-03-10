Андрей Канчельскис: «Мы все профукали. В СССР была система, сборную боялись. В 90-е – одни разговоры, сказки. Победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, бронза Евро-2008 – это единичные всплески»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» порассуждал о том, почему российские игроки не привлекают внимание иностранных клубов.
«Еще одна причина, возможно, даже главная – раньше были система, идея и традиции. Мы все это профукали. Это три важнейшие составляющие.
Кто бы что ни говорил, но в Советском Союзе была система, благодаря которой мы первыми стали чемпионами Европы, постоянно участвовали в крупных форумах, побеждали на юниорском и молодежном уровнях, завоевывали Кубок кубков, Суперкубок УЕФА. Сборную СССР уважали, боялись, мы были одной из лучших команд Европы.
И что мы сделали в 90-е? Ничего! Одни разговоры, сказки, байки. Были единичные всплески вроде побед ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, бронзы на чемпионате Европы-2008. Но это не система», – сказал Канчельскис.
Канчельскис о Захаряне: «Раньше Шалимов в «Интере» был, Канчельскис в «МЮ», Харин в «Челси». А сейчас у нас «Сосьедад» считается грандом – смешно, это не топ-клуб»
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