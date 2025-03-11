Роналду после 3:0 с «Эстеглялем» в азиатской ЛЧ: «Четвертьфинал, вот и мы! 🔥»
Криштиану Роналду прокомментировал выход в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.
«Аль-Наср» разгромил «Эстегляль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии (3:0, первая игра – 0:0) и пробился в следующий раунд.
«Четвертьфинал, вот и мы! 🔥» – написал 40-летний португалец.
Роналду забил 927-й гол в карьере – паненкой «Эстеглялю» с пенальти в азиатской ЛЧ
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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