Мостовой про 1:2 с «Рубином»: «Спартак» владел полным преимуществом во 2-м тайме. Футбол – это не наука, поэтому мы видим такие игры. «ПСЖ» валтузил «Ливерпуль», а на табло 0:1»
«По вчерашнему матчу: есть за что похвалить «Спартак», хотя они и проиграли.
Второй тайм – безоговорочное преимущество. Но это было и понятно. «Рубин» здорово, кстати, сыграл первый тайм, забил два мяча и отстаивали эту победу, эти забитые мячи. У них, к счастью, получилось.
Но «Спартак» владел преимуществом во втором тайме, полным. Я, честно сказать, думал, что они сравняют счет, скорее всего. Но там то рядом со штангой, то вратарь, то защитники героические у «Рубина». Как ни странно, нужно похвалить две команды – одни оборонялись здорово, другие атаковали неплохо.
Ну, такое бывает. Это лишний раз ответ тем, кто думает, что футбол – это наука, мяч отдал туда, туда, и он полетел. К сожалению, это не так. Или к счастью, что это не так. Я много раз говорил: футбол – это не наука. Поэтому, к счастью, мы видим такие игры.
И не только вчерашние. Вчера я еще смотрел матч «Хетафе», они играли с «Атлетико». «Атлетико» проиграл.
А последняя игра «ПСЖ», который, можно сказать, валтузил «Ливерпуль». Валтузил, а в конечном итоге смотришь на табло – 0:1. Вот так бывает, ребята, – сказал экс-игрок «Спартака» в своем телеграм-канале.
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