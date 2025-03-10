Мостовой про 1:2 с «Рубином»: «Спартак» владел полным преимуществом во 2-м тайме. Футбол – это не наука, поэтому мы видим такие игры. «ПСЖ» валтузил «Ливерпуль», а на табло 0:1»

Александр Мостовой порассуждал о матче «Спартака» с «Рубином» (1:2) в Мир РПЛ.

«По вчерашнему матчу: есть за что похвалить «Спартак », хотя они и проиграли.

Второй тайм – безоговорочное преимущество. Но это было и понятно. «Рубин » здорово, кстати, сыграл первый тайм, забил два мяча и отстаивали эту победу, эти забитые мячи. У них, к счастью, получилось.

Но «Спартак» владел преимуществом во втором тайме, полным. Я, честно сказать, думал, что они сравняют счет, скорее всего. Но там то рядом со штангой, то вратарь, то защитники героические у «Рубина». Как ни странно, нужно похвалить две команды – одни оборонялись здорово, другие атаковали неплохо.

Ну, такое бывает. Это лишний раз ответ тем, кто думает, что футбол – это наука, мяч отдал туда, туда, и он полетел. К сожалению, это не так. Или к счастью, что это не так. Я много раз говорил: футбол – это не наука. Поэтому, к счастью, мы видим такие игры.

И не только вчерашние. Вчера я еще смотрел матч «Хетафе », они играли с «Атлетико». «Атлетико» проиграл.

А последняя игра «ПСЖ », который, можно сказать, валтузил «Ливерпуль ». Валтузил, а в конечном итоге смотришь на табло – 0:1. Вот так бывает, ребята, – сказал экс-игрок «Спартака» в своем телеграм-канале.