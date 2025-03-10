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«Ман Сити» интересуется Камавинга. Хавбек еще не решил, хочет ли он покинуть «Реал» летом (Флориан Плеттенберг)

Эдуардо Камавинга может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, английский клуб включил полузащитника «Реала» в свой список на летнее трансферное окно, и активно следит за ним. Агентство CAA Stellar, представляющее интересы хавбека, уже имеет прочные связи с «горожанами» и недавно содействовало трансферу Омара Мармуша из «Айнтрахта».

Интерес к 22-летнему французу проявляют и другие клубы. Однако сам Камавинга еще не решил, хочет ли он покинуть «Реал» этим летом. Его контракт действует до 2029 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Эдуардо провел 13 матчей и отметился 2 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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