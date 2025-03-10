«Ман Сити» интересуется Камавинга. Хавбек еще не решил, хочет ли он покинуть «Реал» летом (Флориан Плеттенберг)

Эдуардо Камавинга может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, английский клуб включил полузащитника «Реала » в свой список на летнее трансферное окно, и активно следит за ним. Агентство CAA Stellar, представляющее интересы хавбека, уже имеет прочные связи с «горожанами» и недавно содействовало трансферу Омара Мармуша из «Айнтрахта».

Интерес к 22-летнему французу проявляют и другие клубы. Однако сам Камавинга еще не решил, хочет ли он покинуть «Реал» этим летом. Его контракт действует до 2029 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Эдуардо провел 13 матчей и отметился 2 ассистами. Его статистика – здесь .