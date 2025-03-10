Защитник «Ахмата» Гандри заявил, что уважает Рамзана Кадырова.

«Прекрасно знаю, кто такой Кадыров , хотя и не удалось пока что пообщаться лично.

Он большой человек! Уважаю его!» – сказал Надер Гандри .

Рамзан Кадыров – почетный президент «Ахмата». Сейчас главой клуба является его старший сын Ахмат Кадыров.

Статистику 30-летнего Гандри можно изучить по ссылке .

Защитник «Ахмата» Гандри: «Не слежу за политикой Франции – только за Путиным и Кадыровым. Надеюсь, что Россия и Европа будут ладить»