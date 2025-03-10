Защитник «Ахмата» Гандри о Кадырове: «Большой человек, уважаю его. Лично пообщаться пока не удалось»
Защитник «Ахмата» Гандри заявил, что уважает Рамзана Кадырова.
«Прекрасно знаю, кто такой Кадыров, хотя и не удалось пока что пообщаться лично.
Он большой человек! Уважаю его!» – сказал Надер Гандри.
Рамзан Кадыров – почетный президент «Ахмата». Сейчас главой клуба является его старший сын Ахмат Кадыров.
Статистику 30-летнего Гандри можно изучить по ссылке.
Защитник «Ахмата» Гандри: «Не слежу за политикой Франции – только за Путиным и Кадыровым. Надеюсь, что Россия и Европа будут ладить»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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