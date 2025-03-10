Артета про 1:1 с «МЮ»: Арсенал» не смог извлечь выгоду из доминации и превосходства над соперником. Последние несколько минут могли сложиться иначе»

Микель Артета рассказал, чего не хватило «Арсеналу» для победы над «МЮ».

Встреча команд на «Олд Траффорд» в 28-м туре АПЛ завершилась со счетом 1:1.

– Вы участвуете в чемпионской гонке и теряете очки в трех матчах подряд, что не соответствует стандартам, которые вы устанавливали в последние несколько сезонов. Насколько это вас расстраивает, и с чем вы это связываете?

– Той эффективности, которую мы показали в последние 20 минут матча, было недостаточно. Мы знаем это, потому что играем важную роль во многих вещах, и игра требует не играть вничью на «Олд Траффорд».

То, что мы сделали, было великолепно, но в итоге необходимо выгоду из того, что команда так явно доминирует и намного превосходит соперника. В этот раз у нас не получилось.

Нужно было изменить результат, а мы знаем, как трудно сделать это здесь, нужно проявлять себя намного ярче, больше рисковать. Как я уже говорил, последние несколько минут матча могли бы сложиться по-другому, – сказал главный тренер «Арсенала ».