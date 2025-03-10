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  • Рубен Аморим: «МЮ» нужно больше таких, как Бруну – не только из-за качеств и характера. Он порой ошибается, но делает разницу с мячом и без него»
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Рубен Аморим: «МЮ» нужно больше таких, как Бруну – не только из-за качеств и характера. Он порой ошибается, но делает разницу с мячом и без него»

Рубен Аморим похвалил Бруну Фернандеша после матча с «Арсеналом».

Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в 28-м туре АПЛБруну отметился голом в добавленное к 1-му тайму время.

«Очевидно, нам нужно больше [таких игроков, как] Бруну. Дело не только в его качествах и характере. Порой он допускает ошибки, но делает разницу как с мячом, так и без него. Он постоянно берет игру на себя.

Он может раздражаться в определенные моменты, которые делают ему больнее, чем кому-либо другому. Я понимаю это. Он хочет побеждать. Но он всегда доступен, может играть на разных позициях, и, когда нам нужен гол и результативная передача, он всегда на месте», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
logoАрсенал
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