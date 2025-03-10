«Лос-Анджелес Гэлакси» Ройса – 1-й в истории чемпион МЛС с 3 поражениями на старте сезона. Пуч не играет из-за травмы

«Лос-Анджелес Гэлакси» – 1-й в истории чемпион МЛС с 3 поражениями на старте сезона.

Сегодня клуб из Калифорнии, за который выступает экс-хавбек сборной Германии Марко Ройс, потерпел дома разгромное поражение от «Сент-Луис Сити» (0:3).

Ранее «Гэлакси» проиграл в лиге «Ванкувер Уайткэпс» (1:2) и «Сан-Диего» (0:2). Также команда из Лос-Анджелеса уступила «Эредиано» из Коста-Рики (0:1) в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Полузащитник «Гэлакси» Рики Пуч (экс-«Барселона») пропускает старт сезона из-за серьезной травмы.