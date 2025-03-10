  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» Ройса – 1-й в истории чемпион МЛС с 3 поражениями на старте сезона. Пуч не играет из-за травмы
0

«Лос-Анджелес Гэлакси» Ройса – 1-й в истории чемпион МЛС с 3 поражениями на старте сезона. Пуч не играет из-за травмы

«Лос-Анджелес Гэлакси» – 1-й в истории чемпион МЛС с 3 поражениями на старте сезона.

Сегодня клуб из Калифорнии, за который выступает экс-хавбек сборной Германии Марко Ройс, потерпел дома разгромное поражение от «Сент-Луис Сити» (0:3).

Ранее «Гэлакси» проиграл в лиге «Ванкувер Уайткэпс» (1:2) и «Сан-Диего» (0:2). Также команда из Лос-Анджелеса уступила «Эредиано» из Коста-Рики (0:1) в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Полузащитник «Гэлакси» Рики Пуч (экс-«Барселона») пропускает старт сезона из-за серьезной травмы.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoЛос-Анджелес Гэлакси
logoРики Пуч
logoтравмы
рекорды
logoМЛС
logoМарко Ройс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пуч о чемпионстве «Гэлакси»: «Мы короли МЛС. Заслуживаем быть впереди всех»
138 декабря 2024, 11:47
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ройса стал чемпионом МЛС. Перед сезоном команда котировалась десятым фаворитом, первым считался «Интер Майами» Месси
128 декабря 2024, 08:04
🏆 Кубок МЛС. Финал. «Лос-Анджелес Гэлакси» Ройса победил «Нью-Йорк Ред Буллс» и в рекордный 6-й раз взял трофей
497 декабря 2024, 23:31
Главные новости
Гасперини о шансах «Аталанты» на скудетто: «Если сильно верить, то это может стать реальностью. Людям нужно мечтать, и мы всегда должны давать надежду»
314 минут назад
Дзюба – лучший бомбардир России, 886-й гол Овечкина, «Спартак» проиграл «Рубину» и отстал от лидеров, новые подробности расистского скандала с Венделом, ничья «МЮ» и «Арсенала» и другие новости
1431 минуту назад
Хотим сделать тесты, квизы и игры на Спортсе’’ лучше! Расскажите о своем опыте и предложите, как их можно улучшить
сегодня, 05:00Опрос
Замглавы правительства РФ по социальной политике Голикова — один из главных противников возвращения пива на стадионы («СЭ»)
16сегодня, 04:51
Гендиректор «Динамо» о травме Тюкавина: «Уверены, он вернется и будет играть еще лучше. Лучше него нет. Кто был лучшим в РПЛ в прошлом году?»
5сегодня, 04:19
Симеоне об 1:2 с «Хетафе»: «Заслуженное поражение. «Атлетико» нужно думать о том, как исправиться»
5сегодня, 03:45
Рахимов о «Рубине» и 2:1 со «Спартаком»: «Заряд был виден еще на разминке. Было понятно, что даже в раздевалке не нужно много говорить»
8сегодня, 03:27
В расизме в адрес Винисиуса подозреваются два 19-летних фаната «Сосьедада». Полиция Страны Басков начала расследование
17сегодня, 02:59
Фанаты «Ювентуса» свистели в адрес руководства, скандировали «Позор вам!», «Уважайте наши цвета!» и уходили со стадиона до конца матча с «Аталантой» (0:4)
21вчера, 22:59
Медведев об обращении «Зенита» в КДК из-за красной Вендела: «Ваши вопросы – вмешательство в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю без ответа»
29вчера, 22:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Москва больше и намного чище Парижа!» Защитник «Ахмата» Гандри о городах
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Лацио» примет «Удинезе»
19229 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» в гостях у «Вест Хэма»
65935 минут назад
Гришин о рекорде Дзюбы: «За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают»
342 минуты назад
Кузьмичев о серии «Локо» без побед: «Не вижу целостной игры. Непонятно, за счет чего хотят вскрыть оборону – это недоработка Галактионова»
сегодня, 05:26
Дзюба о рекорде по голам: «Спасибо огромное всей стране и журналистам, приехавшим, чтобы увидеть такое историческое событие»
2сегодня, 05:11
Первая лига. «Сочи» победил «Урал», «Торпедо» и «Уфа» не забили, «Балтика» сыграет с «Ротором» в понедельник
27вчера, 15:56
Конте о 2:1 с «Фиорентиной»: «Заслуженная победа, но недоволен, что «Наполи» реализовал далеко не все моменты»
сегодня, 04:36
Осинькин о рекорде Дзюбы: «Великое достижение. Просто так лучшим бомбардиром России не становятся. Другие футболисты должны учиться у таких людей»
1сегодня, 03:57
Юран о хитростях в футболе: «Говорил игрокам, что нужно провоцировать, заставлять нервничать. Но никогда не призывал беспредельничать»
4сегодня, 03:15