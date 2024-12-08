Пуч о чемпионстве «Гэлакси»: «Мы короли МЛС. Заслуживаем быть впереди всех»

Рики Пуч назвал «Лос-Анджелес Гэлакси» королями МЛС.

Американский клуб стал чемпионом национальной лиги в сезоне-2024.

В финале «Гэлакси» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс » (2:1) и в шестой раз взял трофей – это рекорд.

«Мы короли МЛС. Мы заслуживаем быть впереди всех.

У нас были трудные годы, но мы заслуживаем этого», – заявил полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси », выступавший за «Барселону».

Напомним, в последний раз «Гэлакси» завоевывал титул МЛС 10 лет назад.

Подвиг Рики Пуча: с порванными «крестами» отдал голевую на победный гол – и вывел «Гэлакси» в финал МЛС