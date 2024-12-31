Хавбек «Рубина» Безруков: «Желание на 2025 год все то же – «Золотой мяч». Не знаю, в чем этот Родри лучше меня. Может, потому что соцсети не ведет?»
Хавбек «Рубина» Руслан Безруков по-прежнему хочет выиграть «Золотой мяч».
– 2024 год лично для меня – «соу-соу». Хотелось бы большего – побольше игрового времени, забивать голы, в том числе через себя, отдавать голевые передачи. Но не получилось.
– В конце прошлого года ты сказал, что в этом мечтаешь получить «Золотой мяч». Что пошло не так?
– Не знаю, потому что этот Родри выиграл. Не знаю, в чем он лучше (смеется). Может, потому что соцсети не ведет? Возможно, мне тоже надо отовсюду удалиться.
– Желание на 2025-й?
– Все то же – «Золотой мяч» – сказал Безруков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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