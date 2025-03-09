ПАОК проиграл «Каллитее» – 1:2. Решающий гол пропустили на 90-й минуте, Чалов вышел на замену

ПАОК уступил «Каллитее» в 26-м туре Суперлиги Греции (1:2).

Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировал Эльвин Керимов.

Кирил Десподов вывел ПАОК вперед на 2-й минуте, Мигуэль Альфарела на 14-й сравнял счет. На 45+1 «Каллитея» могла забивать второй гол, но Деметриус не реализовал пенальти. Яннис Лукинас принес афинскому клубу победу голом на 90-й минуте.

Федор Чалов появился на поле на 59-й минуте и результативными действиями не отметился, Магомед Оздоев пропустил матч из-за перебора желтых карточек.

ПАОК закончил регулярный этап Суперлиги Греции на 4-м месте, «Каллитея» финишировала 13-й.

Команда Чалова и Оздоева проиграла два из последних трех матчей в чемпионате, 23 февраля уступили 1:2 «Олимпиакосу». Кроме этого была победа над «Астерасом» (2:0).

Полная запись матча с комментарием Эльвина Керимова