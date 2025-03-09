ПАОК проиграл «Каллитее» – 1:2. Решающий гол пропустили на 90-й минуте, Чалов вышел на замену
ПАОК уступил «Каллитее» в 26-м туре Суперлиги Греции (1:2).
Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировал Эльвин Керимов.
Кирил Десподов вывел ПАОК вперед на 2-й минуте, Мигуэль Альфарела на 14-й сравнял счет. На 45+1 «Каллитея» могла забивать второй гол, но Деметриус не реализовал пенальти. Яннис Лукинас принес афинскому клубу победу голом на 90-й минуте.
Федор Чалов появился на поле на 59-й минуте и результативными действиями не отметился, Магомед Оздоев пропустил матч из-за перебора желтых карточек.
ПАОК закончил регулярный этап Суперлиги Греции на 4-м месте, «Каллитея» финишировала 13-й.
Команда Чалова и Оздоева проиграла два из последних трех матчей в чемпионате, 23 февраля уступили 1:2 «Олимпиакосу». Кроме этого была победа над «Астерасом» (2:0).
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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