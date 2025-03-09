Винисиус забил 10+ голов в четырех сезонах Ла Лиги подряд
Винисиус стабильно забивает не менее 10 голов за сезон Ла Лиги.
Вингер «Реала» отличился в матче 27-го тура против «Райо Вальекано» (2:1, перерыв).
На счету Винисиуса теперь 10 голов в нынешнем чемпионате.
Бразилец забивает 10+ голов в 4-м сезоне Ла Лиги подряд: было 17 мячей в сезоне-2021/22, 10 в сезоне-2022/23 и 15 в сезоне-2023/24.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Педро Мартина
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