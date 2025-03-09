Ван Нистелрой проиграл 12 из 15 матчей АПЛ во главе «Лестера». Больший процент поражений был лишь у двух тренеров в истории лиги

Руд ван Нистелрой входит в число наименее успешных тренеров в истории АПЛ.

«Лестер» под его руководством сегодня уступил «Челси » (0:1) в 28-м туре.

С момента назначения нидерландца в качестве главного тренера «лисы» проиграли 12 из 15 матчей АПЛ , то есть 80%. Среди специалистов, отработавших не менее 15 игр во главе отдельно взятых команд, худший процент был только у Мика Маккарти в «Сандерленде » (84%) и Расселла Мартина в «Саутгемптоне» (81%).

«Лестер » после 28 туров идет на предпоследнем месте с 17 очками.