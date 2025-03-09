Ван Нистелрой проиграл 12 из 15 матчей АПЛ во главе «Лестера». Больший процент поражений был лишь у двух тренеров в истории лиги
Руд ван Нистелрой входит в число наименее успешных тренеров в истории АПЛ.
«Лестер» под его руководством сегодня уступил «Челси» (0:1) в 28-м туре.
С момента назначения нидерландца в качестве главного тренера «лисы» проиграли 12 из 15 матчей АПЛ, то есть 80%. Среди специалистов, отработавших не менее 15 игр во главе отдельно взятых команд, худший процент был только у Мика Маккарти в «Сандерленде» (84%) и Расселла Мартина в «Саутгемптоне» (81%).
«Лестер» после 28 туров идет на предпоследнем месте с 17 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости