«Спартак» агрессивно настроен на чемпионство. Но «Зенит» все равно главный фаворит». Заварзин о борьбе в РПЛ
Юрий Заварзин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Зенит», набрав 43 очка, идет на 2-м месте в таблице, у «Спартака» 40 очков и 3-е место при матче в запасе.
«На сегодняшний день «Спартак» достаточно агрессивно настроен на чемпионство, в хорошем смысле этого слова. У них сильный состав, команда на делает на поле то, что у них получается. Но главным фаворитом на чемпионство все равно остается «Зенит». Ну, а если «Зенит» провалится, у «Спартака» будет шанс претендовать на первое место», – заявил бывший гендиректор «Спартака».
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости