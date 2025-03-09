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«Спартак» агрессивно настроен на чемпионство. Но «Зенит» все равно главный фаворит». Заварзин о борьбе в РПЛ

Юрий Заварзин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит», набрав 43 очка, идет на 2-м месте в таблице, у «Спартака» 40 очков и 3-е место при матче в запасе.

 «На сегодняшний день «Спартак» достаточно агрессивно настроен на чемпионство, в хорошем смысле этого слова. У них сильный состав, команда на делает на поле то, что у них получается. Но главным фаворитом на чемпионство все равно остается «Зенит». Ну, а если «Зенит» провалится, у «Спартака» будет шанс претендовать на первое место», – заявил бывший гендиректор «Спартака».

Опубликовано: Sports
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Юрий Заварзин
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