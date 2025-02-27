Куртуа вернется в сборную. Гарсия подтвердил: «Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарем мира»
Тибо Куртуа возвращается в сборную Бельгии.
Новый главный тренер команды Руди Гарсия подтвердил, что будет вызывать вратаря «Реала» на следующие матчи.
«Он вернется. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарем мира.
Я поехал в Мадрид, чтобы встретится с ним перед матчем «Реал» – «Манчестер Сити». Я также воспользовался возможностью встретиться с Де Брюйне и Жереми Доку за день до матча», – сказал Гарсия в интервью L’Equipe.
Напомним, Куртуа не играл за Бельгию с лета 2023 года из-за разногласий с Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинул пост главного тренера бельгийской сборной в январе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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