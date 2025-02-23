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  • Тибо Куртуа: «За полтора года я соскучился по игре за Бельгию. В «Реале» меня уважают все – от президента до уборщиков. В сборной все было иначе, в какой-то момент я вышел из себя»
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Тибо Куртуа: «За полтора года я соскучился по игре за Бельгию. В «Реале» меня уважают все – от президента до уборщиков. В сборной все было иначе, в какой-то момент я вышел из себя»

Тибо Куртуа заявил, что скучает по игре за сборную Бельгии.

– В «Реале» меня уважают все – от президента до уборщиков. Я общаюсь со всеми и говорю «доброе утро». Я играл в одной команде с обладателями «Золотого мяча», с суперзвездами – с их стороны чувствуется уважение, они слушают вас, считаются с вами.

В сборной, как и в бельгийской прессе, отношение было совсем другим – все это сложилось, и в какой-то момент вывело меня из себя. Полтора года спустя, после травмы и нахождения вне команды, я могу сказать, что действительно скучал по игре за Бельгию и выступлениям на больших турнирах.

– Это значит, что ты мог бы сыграть на ЧМ-2034 в Саудовской Аравии?

– Тогда я должен буду играть как Джиджи [Буффон]. Сейчас мне 33, а к тому времени мне исполнится 42, – сказал со смехом Куртуа в интервью Рио Фердинанду.

Бельгия уволила Тедеско. Куртуа вернется в сборную?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал Koora Break
logoТибо Куртуа
logoРеал Мадрид
logoСборная Бельгии по футболу
logoЛа Лига
logoРио Фердинанд
logoДжанлуиджи Буффон
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