Тибо Куртуа: «За полтора года я соскучился по игре за Бельгию. В «Реале» меня уважают все – от президента до уборщиков. В сборной все было иначе, в какой-то момент я вышел из себя»
– В «Реале» меня уважают все – от президента до уборщиков. Я общаюсь со всеми и говорю «доброе утро». Я играл в одной команде с обладателями «Золотого мяча», с суперзвездами – с их стороны чувствуется уважение, они слушают вас, считаются с вами.
В сборной, как и в бельгийской прессе, отношение было совсем другим – все это сложилось, и в какой-то момент вывело меня из себя. Полтора года спустя, после травмы и нахождения вне команды, я могу сказать, что действительно скучал по игре за Бельгию и выступлениям на больших турнирах.
– Это значит, что ты мог бы сыграть на ЧМ-2034 в Саудовской Аравии?
– Тогда я должен буду играть как Джиджи [Буффон]. Сейчас мне 33, а к тому времени мне исполнится 42, – сказал со смехом Куртуа в интервью Рио Фердинанду.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий