Павел Пивоваров: «К судейству минимальное количество вопросов в последних двух матчах «Динамо». Доверимся мнению экспертов»

Павел Пивоваров заявил, что у «Динамо» нет претензий к судейству в прошлых играх.

Ранее бело-голубые обращались в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в матче 19-го утра Мир РПЛ против «Ростова» (1:1)

Московский клуб попросил комиссию рассмотреть эпизод на 17-й минуте встречи, когда защитник ростовчан Максим Осипенко в своей штрафной площади руками задержал и завалил на газон нападающего Константина Тюкавина. В ЭСК посчитали , что действия Осипенко не являются наказуемыми.

– Я генеральный директор клуба «Динамо», а решение принимали эксперты в области судейства. Поэтому доверимся мнению экспертов.

– То есть у вас нет вопросов по судейству?

– Что касается последних двух матчей, то к судейству минимальное количество вопросов, – сказал Пивоваров.

«Динамо» после 20-го тура занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.