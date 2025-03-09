Павел Пивоваров: «К судейству минимальное количество вопросов в последних двух матчах «Динамо». Доверимся мнению экспертов»
Ранее бело-голубые обращались в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в матче 19-го утра Мир РПЛ против «Ростова» (1:1)
Московский клуб попросил комиссию рассмотреть эпизод на 17-й минуте встречи, когда защитник ростовчан Максим Осипенко в своей штрафной площади руками задержал и завалил на газон нападающего Константина Тюкавина. В ЭСК посчитали, что действия Осипенко не являются наказуемыми.
– Я генеральный директор клуба «Динамо», а решение принимали эксперты в области судейства. Поэтому доверимся мнению экспертов.
– То есть у вас нет вопросов по судейству?
– Что касается последних двух матчей, то к судейству минимальное количество вопросов, – сказал Пивоваров.
«Динамо» после 20-го тура занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий