Ари о зарплатах в 4-й лиге Бразилии: «1000 евро максимум, премиальных за победы нет – только за решение задачи на сезон. Я вложил 7-8 млн евро личных средств в клуб за 8 лет»

Ари рассказал о доходах в клубах четвертого дивизиона Бразилии.

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России является владельцем клуба «Атлетико Сеаренсе».

– Дорого обходилось содержание команды?

– Очень дорого, я же сам все тащил, в одиночку. За восемь лет я вложил в «Атлетико» 7-8 млн евро своих личных средств. За это время я приобрел широкие связи среди агентов, президентов других клубов. Зная меня, они охотнее отдают футболистов в аренду. Это позволило немного оптимизировать расходы на содержание клуба.

– Какие зарплаты в третьем-четвертом дивизионах Бразилии?

– Максимум – 1000 евро. Премиальных за победы нет – только за решение задачи на сезон, за чемпионство. Четвертый дивизион Бразилии – не то место, где я как инвестор могу много заработать. Мы привлекаем в команду молодых ребят и развиваем их с перспективой дальнейшей аренды или продажи.

– И как успехи?

– Недавно выгодно продали двух футболистов. Эрик Пулга этой зимой за 3 млн евро перешел в «Баию», которая входит в состав City Football Group. «Атлетико» тоже полагается процент с этого трансфера. А еще одного нашего игрока за 5 млн евро подписал «Эркулес ». 50% прав на него принадлежит нам.

– Ты остаешься в этом проекте?

– Конечно. Но я хочу найти инвесторов. Моя мечта – построить классную базу. Тогда и игроков будет проще привлекать и развивать. Конечная цель – продавать их в Европу. В перспективе это может быть прибыльным бизнесом, – сказал Ари.