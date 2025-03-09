Анчелотти о Вальверде: «Он уже один из лучших в мире полузащитников. Он может и бегать, и делать разницу. Ему также очень нравится быть правым защитником»
Карло Анчелотти высоко оценил игру и универсальность Федерико Вальверде.
«Он в хорошей форме. Он может играть, и я знаю, что ему меньше нравится позиция правого вингера. Ему очень нравится быть полузащитником и правым защитником. В будущем он станет одним из лучших в мире полузащитников. Он уже им является.
Кто-то неправильно понял: либо ты бегаешь, либо делаешь разницу. Если ты не бежишь и не делаешь разницу, это неправильно. Есть игроки, которые делают все это сразу. Вальверде может делать и то, и другое», – заявил главный тренер «Реала».
В «Реале» считают, что Вальверде мог бы стать лучшим правым защитником мира, и надеются, что Анчелотти убедит уругвайца всегда играть на этой позиции (Relevo)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости