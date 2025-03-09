Анчелотти о Вальверде: «Он уже один из лучших в мире полузащитников. Он может и бегать, и делать разницу. Ему также очень нравится быть правым защитником»

Карло Анчелотти высоко оценил игру и универсальность Федерико Вальверде.

«Он в хорошей форме. Он может играть, и я знаю, что ему меньше нравится позиция правого вингера. Ему очень нравится быть полузащитником и правым защитником. В будущем он станет одним из лучших в мире полузащитников. Он уже им является.

Кто-то неправильно понял: либо ты бегаешь, либо делаешь разницу. Если ты не бежишь и не делаешь разницу, это неправильно. Есть игроки, которые делают все это сразу. Вальверде может делать и то, и другое», – заявил главный тренер «Реала ».

В «Реале» считают, что Вальверде мог бы стать лучшим правым защитником мира, и надеются, что Анчелотти убедит уругвайца всегда играть на этой позиции (Relevo)