В «Реале» считают, что Вальверде мог бы стать лучшим правым защитником мира, и надеются, что Анчелотти убедит уругвайца всегда играть на этой позиции (Relevo)

В «Реале» в восторге от игры Федерико Вальверде справа в защите.

Relevo утверждает, что выступления полузащитника на этой позиции произвели очень хорошее впечатление на тренерский штаб, а в раздевалке бытует мнение, что с уругвайцем на краю обороны команду очень сложно обыграть.

В клубе считают, что Вальверде мог бы стать лучшим правым защитником мира, если бы главный тренер Карло Анчелотти смог убедить его постоянно играть на этой позиции.

Отмечается, что сам Федерико все больше и больше убеждается в том, что это хорошая идея. Он неплохо относится к игре в защите – лучше, чем к выступлениям в роли вингера.

Статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь .