Алонсо о 0:2 с «Вердером»: «Возможно, 7 изменений в составе «Байера» – это слишком. Мы должны вновь поверить в себя»

Хаби Алонсо оценил поражение «Байера» от «Вердера» (0:2) в Бундеслиге.

«Матч сложился для нас не лучшим образом. Сегодня мы должны были выиграть, теперь нужно наверстывать упущенное. Такова ситуация на данный момент.

Возможно, семь изменений в составе [по сравнению с игрой с «Баварией» – 0:3] – это слишком, но мы должны побыстрее забыть сегодняшний матч и с завтрашнего дня начинать фокусироваться на вторнике [на ответном матче с Мюнхеном]. И мы должны вновь поверить в себя. Без веры нет шансов, а мы хотим, чтобы они были», – сказал тренер «Байера ».