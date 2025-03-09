Алонсо о 0:2 с «Вердером»: «Возможно, 7 изменений в составе «Байера» – это слишком. Мы должны вновь поверить в себя»
Хаби Алонсо оценил поражение «Байера» от «Вердера» (0:2) в Бундеслиге.
«Матч сложился для нас не лучшим образом. Сегодня мы должны были выиграть, теперь нужно наверстывать упущенное. Такова ситуация на данный момент.
Возможно, семь изменений в составе [по сравнению с игрой с «Баварией» – 0:3] – это слишком, но мы должны побыстрее забыть сегодняшний матч и с завтрашнего дня начинать фокусироваться на вторнике [на ответном матче с Мюнхеном]. И мы должны вновь поверить в себя. Без веры нет шансов, а мы хотим, чтобы они были», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости