«Байер» проиграл впервые за полгода в Бундеслиге – «Вердеру». На поражение сыграл коэффициент 8.50

«Байер» дома проиграл «Вердеру» (0:2) в 25-м туре Бундеслиги.

Перед матчем букмекеры котировали «Байер» явным фаворитом за 1.33. На «Вердер» давали 8.50. Победа бременцев с форой (-1,5) отсутствовала в предматчевой линии.

Леверкузенцы уступили в Бундеслиге впервые со 2-го тура – 31 августа проиграли «Лейпцигу» (2:3). После этого было 14 побед и 8 ничьих.

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