«Айнтрахт» следит за Гюлером. 20-летний игрок не полностью доволен игровым временем в «Реале»

Арда Гюлер заинтересовал немецкий клуб.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, за ситуацией, в которой находится полузащитник «Реала », внимательно следит «Айнтрахт ». Франкфуртцы знают, что турецкий игрок не в полной мере доволен игровым временем.

При этом основным кандидатом на усиление правого фланга атаки называется Рицу Доан из «Фрайбурга ».

Гюлер в этом сезоне принял участие в 17 матчах Ла Лиги и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .