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«Айнтрахт» следит за Гюлером. 20-летний игрок не полностью доволен игровым временем в «Реале»

Арда Гюлер заинтересовал немецкий клуб.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, за ситуацией, в которой находится полузащитник «Реала», внимательно следит «Айнтрахт». Франкфуртцы знают, что турецкий игрок не в полной мере доволен игровым временем.

При этом основным кандидатом на усиление правого фланга атаки называется Рицу Доан из «Фрайбурга».

Гюлер в этом сезоне принял участие в 17 матчах Ла Лиги и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoАрда Гюлер
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