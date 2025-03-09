При Лэмпарде «Ковентри» поднялся с 17-го на 5-е место в Чемпионшипе. Команда выиграла 9 из 10 последних матчей лиги

«Ковентри» добился существенного прогресса под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Бывший главный тренер «Челси » пришел в команду из Чемпионшипа в конце ноября, когда она занимала 17-е место. С тех пор ей удалось подняться на 5-ю строчку.

Начиная с 18 января «Ковентри » выиграл 9 из 10 матчей чемпионата и уступил лишь лидирующему «Лидсу». 8 марта победа над «Сток Сити » была вырвана благодаря голу на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.