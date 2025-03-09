При Лэмпарде «Ковентри» поднялся с 17-го на 5-е место в Чемпионшипе. Команда выиграла 9 из 10 последних матчей лиги
«Ковентри» добился существенного прогресса под руководством Фрэнка Лэмпарда.
Бывший главный тренер «Челси» пришел в команду из Чемпионшипа в конце ноября, когда она занимала 17-е место. С тех пор ей удалось подняться на 5-ю строчку.
Начиная с 18 января «Ковентри» выиграл 9 из 10 матчей чемпионата и уступил лишь лидирующему «Лидсу». 8 марта победа над «Сток Сити» была вырвана благодаря голу на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости