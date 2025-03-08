У Виллиана 12 очков за гол и сухой матч с «Химками». Защитник ЦСКА забил впервые в сезоне
ЦСКА дома обыграли «Химки» в 20-м туре РПЛ (1:0).
Единственный гол на 93-й минуте забил Виллиан. За матч у защитника 12 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). Его выбрали 5,42% игроков.
Это 1-й гол Виллиана в сезоне, до этого у него был 1 ассист: во 2-м туре против «Пари НН».
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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