Вратаря «Миллуолла» за удар ногой в голову Матета дисквалифицировали на 6 матчей

Дисквалификация вратаря «Миллуолла» увеличена до 6 матчей.

«Кристал Пэлас » дома обыграл «Миллуолл » (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

На 7-й минуте встречи вратарь гостей Лиэм Робертс вышел из своей штрафной, чтобы перехватить заброс соперника, в прыжке попал ногой по мячу, а в следующее мгновение ударил форварда соперника Жан-Филиппа Матета в голову, за что получил прямую красную карточку.

Французскому футболисту потребовалась кислородная маска, он покинул поле на носилках и впоследствии был госпитализирован – ему потребовалось зашить рану на ухе.

Независимая регуляторная комиссия удовлетворила требование Футбольной ассоциации Англии (FA) об увеличении срока дисквалификации Лиэма Робертса и вместо стандартной трехматчевой дисквалификации наложила шестиматчевый запрет на участие в играх.

FA заявила, что в данных обстоятельствах стандартного наказания недостаточно. Сам футболист не согласен с решением.