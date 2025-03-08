Вратаря «Миллуолла» за удар ногой в голову Матета дисквалифицировали на 6 матчей
«Кристал Пэлас» дома обыграл «Миллуолл» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.
На 7-й минуте встречи вратарь гостей Лиэм Робертс вышел из своей штрафной, чтобы перехватить заброс соперника, в прыжке попал ногой по мячу, а в следующее мгновение ударил форварда соперника Жан-Филиппа Матета в голову, за что получил прямую красную карточку.
Французскому футболисту потребовалась кислородная маска, он покинул поле на носилках и впоследствии был госпитализирован – ему потребовалось зашить рану на ухе.
Независимая регуляторная комиссия удовлетворила требование Футбольной ассоциации Англии (FA) об увеличении срока дисквалификации Лиэма Робертса и вместо стандартной трехматчевой дисквалификации наложила шестиматчевый запрет на участие в играх.
FA заявила, что в данных обстоятельствах стандартного наказания недостаточно. Сам футболист не согласен с решением.
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