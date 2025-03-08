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Между жестом Вендела и просмотром ВАР было две паузы в игре. Это разрешено правилами в случае «крайне оскорбительного действия»

Редкая ситуация с просмотром видеоповтора произошла в матче Мир РПЛ.

Полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку 74-й минуте матча с «Факелом» – он показывал средний палец болельщикам соперника. 

В отрезок времени между моментом, когда бразилец показал этот жест, и просмотром ВАР игру останавливали два раза: сначала петербуржская команда получила право на вбрасывание аута, а затем судьи зафиксировали фол на Андрее Мостовом.

В правилах описана ситуация, при которой судьи могут прибегнуть к просмотру видеоповтора после возобновления игры: «Если игра была остановлена и возобновлена, судья может прибегнуть к видеопросмотру, только чтобы применить соответствующие дисциплинарные санкции при ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или при возможном нарушении, которое наказывается удалением в связи с агрессивным поведением, плевком, укусом или использованием крайне оскорбительного, обидного и / или нецензурного действия (-ий)».

Матч «Факел» – «Зенит» обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Дорского
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