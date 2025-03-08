«Акрон» встретится со «Спартаком». Команде нужна ваша поддержка в кубковом матче против красно-белых!
Во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов «Акрон» сыграет со «Спартаком».
Матч пройдет в среду, 12 марта, в 17:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» в первом этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России обыграл ярославский «Шинник». Красно-белые же в двухматчевом противостоянии в рамках 1/4 финала Пути РПЛ уступили «Ростову». Приходите поддержать «Акрон» в домашнем кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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